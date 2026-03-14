Adana merkezli 6 ilde yaşa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 6 ilde icra edilen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Adana merkezli 6 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 4,5 milyar lira işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. 24'ü tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 2 bin 251 adet banka, 13 adet kripto varlık ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına el konuldu. Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı