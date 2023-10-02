Adana'da uyuşturucu satan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişiden, 2'si tutuklandı. Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, şüpheliler suçüstü yakalandı ve birçok uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişiden, 2'si tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Cemil Ö.'nün Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekip, otomobille Cemil Ö.'nün yanına gelen Ömer Cem Ç. ile Betül Ö.'nün eve girdiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelilere uyuşturucu ticareti sırasında suçüstü yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve şüphelilerin otomobilinde yapılan aramalarda 22,17 gram eroin, 14,66 gram metamfetamin, 4,59 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 1,54 gram kokain, 1,41 gram bonzai, 3 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 440 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Ö. ile Ömer Cem Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Betül Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.