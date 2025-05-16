Adana'da Sahte Altın Üretim Şebekesi Çökertildi

Adana'da Sahte Altın Üretim Şebekesi Çökertildi
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Adana'da 8 aylık bir takip sonrasında 12 milyon TL değerinde gramajı düşük altın üreten sahtecilik şebekesi çökertildi. 4 şüpheli tutuklandı, operasyon sırasında birçok suç unsuru ele geçirildi.

Gramajı düşük altın üreten şebeke çökertildi: 12 milyon TL'lik vurgun önlendi

-12 milyon 253 bin TL değerinde çeyrek, yarım ve tam altın olmak üzere bin 350 adet gramajı düşül altın ele geçiren polis 2'si atölye sahibi 4 şüphelinin tutuklanmasını sağladı

ADANA - Adana'da kuyumculuk sektörünü hedef alan sahtecilik şebekesini çökertildi. Polisin 8 aylık takip sonucu 12 milyon TL'yi aşkın değerde gramajı düşük altın ele geçirildi, 2'si atölye sahibi 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte altın üreten bir şebekeyi çökertti. Seyhan ilçesine bağlı Akkapı ve Karasoku mahallelerinde bulunan iki atölyeye düzenlenen baskında, toplam 12 milyon 253 bin TL değerinde bin 125 adet çeyrek, 98 adet yarım, 127 adet tam altın olmak üzere bin 350 adet sahte altın ele geçirildi.Piyasaya sahte tam, yarım, çeyrek ve Reşat altını süren şebekeye yönelik operasyonda, atölye sahipleri S.İ. ve E.G. ile kuyumculuk yapan M.A., F.K., İ.K. ve sevkiyatı sağlayan Y.B. olmak üzere 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin, darphanenin üretmesi gereken altınları sahte kalıplarla imal ettiği, saf altını eritip gramajını ve ayarını düşürerek piyasaya sürdüğü ortay açıktı. Operasyon kapsamında ayrıca 12 adet tarihi eser sikke ve obje, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 104 mermi, 33 şişe kaçak alkol ve tutar kısmı boş bırakılmış 6 adet imzalı senet de bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, Y.B. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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