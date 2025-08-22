Adana'da Müstakil Evden 38 Bin TL Çalan Şüpheli Yakalandı

Adana'da Müstakil Evden 38 Bin TL Çalan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir müstakil evin çatısından içeri girerek 38 bin TL çalan şüpheli S.A., polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası tutuklanan zanlı, ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisine benzer olduğunu öne sürdü.

Adana'da müstakil evin çatısına tırmanıp içeri giren şüpheli 38 bin TL çalarken o anlar güvenli kamerasına yansıdı. Yakalanan şüphelinin, "Bana benziyor ama ben değilim. Bir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 16 Ağustos akşamı Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde yaşayan T. K. ve eşi, yakınlarına ziyarete gitti. Onların yokluğunu fırsat bilen şüpheli S.A., müstakil evin çatısına tırmanıp içeri girdi. Şüpheli, yatak odasında bulunan gardıroptaki 38 bin lirayı alıp hızla uzaklaştı.Eve döndüğünde paraların kaybolduğunu fark eden T.K., polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntülerden şüphelinin S.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Yüreğir ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyete götürülen S.A., ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ama ben değilim. Hiçbir şey hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...

Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in 'E1' projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı

Netanyahu'nun skandal planı Batı'yı ayaklandırdı: Derhal geri çek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.