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Adana'da kalaşnikof piyade tüfeği bulunan motosikletteki 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da polis ekipleri, şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi. Motosikletle kaçmaya çalışan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Yapılan aramada motosiklette bulunan kadının elinde kalaşnikof piyade tüfeği ve 30 fişek ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü ve yolcu gözaltına alındı.