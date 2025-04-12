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Adana'da Kaçakçılara Yönelik Operasyonda 17 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılara Yönelik Operasyonda 17 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 17 milyon adetten fazla kaçak makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yapıldı.

Adana'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda 17 milyon adetten fazla kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde farklı adreslere yüklü miktarda makaron geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmasını yoğunlaştıran ekipler tespit ettiği kamyonlar ile depolara baskın yaptı. Yapılan operasyonda kamyonlarda ve depolarda gümrük kaçağı 17 milyon adet makaron ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen milyonlarca adet makaronun piyasa değerinin 12 milyon TL değeri olduğu öğrenildi.

Emniyete götürülen şüpheliler SD., T.T. ve A.T. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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