Adana'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi
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Adana'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan kaçak sigara ve makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyonluk kaçak sigara ve makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir kamyonet ile bir ticari araçta arama yaptı. Kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 3 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Diğer araçta ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 407 bin adet kaçak doldurulmuş sigara bulundu. Her iki kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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