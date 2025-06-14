Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 9 Bin 750 Paket Ele Geçirildi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda, iki araçta toplam 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Adana'da 2 araçta 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde takip ettiği kamyon ve kamyoneti durdurdu. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Araçtalar bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa