Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 9 Bin 750 Paket Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 9 Bin 750 Paket Ele Geçirildi
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda, iki araçta toplam 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Adana'da 2 araçta 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde takip ettiği kamyon ve kamyoneti durdurdu. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçtalar bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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