Haberler

Adana'da yetkisiz kıyma çekene 17 bin 580 TL idari para cezası kesilecek

Adana'da yetkisiz kıyma çekene 17 bin 580 TL idari para cezası kesilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Kurban Bayramı'nda ruhsatsız ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlere 17 bin 580 TL idari para cezası kesilecek, kıyma makinelerine el konulacak.

Adana'da Kurban Bayramı'nda izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapan kişilere 17 bin 580 lira idari para cezası uygulanacağı, bayram süresince de kıyma makinesine el konulacağı bildirildi.

Kurban Bayramı döneminde uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan alanlarda kıyma çekenler, vatandaşın sağlığı ile oynuyor. Bayramın ilk gününden itibaren mesai yapan kasaplar etleri vatandaşların isteğine göre hazırlarken bayram boyunca kuaför, oto tamircisi ve mahalle aralarında bazı ev ve iş yerlerinde ruhsatsız kıyma çekiliyor.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapan kişilere 17 bin 580 lira idari para cezası kesileceğini açıkladı.

"İşinin ehli olmayan insanlar kıyma çekiyor"

İHA muhabirine konuşan Başkan Yağmur, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız etlerini yetkili kasaplara çektirsinler. Etlerini paslı olmayan, temiz kıyma makinelerinde çektirmelerini istiyoruz. Her sene maalesef işinin ehli olmayan insanlar kıyma çekiyor. Türkiye genelinde kasaplar odalarının vermiş olduğu hiçbir kimseye hayvan kestirmesinler" dedi.

"17 bin 580 TL idari para cezası kesilecek"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bayram boyunca sahada olacağını anlatan Yağmur, "Ekipler bayram boyu sahada olacak ve paslı kıyma makinelerini, seyyar makineleri toplayacak. Ayrıca o şahıslara kabahatler kanununa göre 17 bin 580 TL idari para cezası kesecekler. Ayrıca da bayram bitene kadar kıyma makinesine el konulacak" ifadelerini kullandı.

Kasap Güngör Güler ise işinin ehli olmayan çok sayıda kişinin Kurban Bayramı'nda kıyma çekimi yaptığını ve insanları mağdur ettiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı

Burnumuzun dibinde gece yarısı saldırısı: O üs 4 roketle vuruldu
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi