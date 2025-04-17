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Adana'da Güzellik Merkezi Yağmalandı, Çalışanlar İsyan Etti

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Adana'da bir güzellik merkezinde çalışanlar, maaşlarını alamadıkları için iş yerini yağmaladı. Olay sırasında basın mensuplarına da saldırılar gerçekleşti. Güzellik merkezi sahibi hakkında dolandırıcılık iddiaları var.

Adana'da güzellik merkezi skandalı patlak verdi, iş yeri yağmalandı

ADANA - Adana'da sektörün bilinen isimlerinden Sinem Çekinmez'in sahibi olduğu güzellik merkezinde kriz patlak verdi. 5 aydır maaşlarını alamayan çalışanlar güzellik merkezini yağmalarken o anları kayıt altına alan gazeteciler de bazılarının saldırısına uğradı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle güzellik merkezini yağmaladı. Laptop, bilgisayar kasası, tablo, saksı ve ne buldularsa alıp götüren çalışanlar, iş yerini adeta boşalttı. O anlar çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çekinmez'in, çalışanlarına maaş ödemeyerek, müşterilerine de ucuza paket satarak parasını peşin alıp dolandırdığı iddia ediliyor.

Yağma yapan çalışanlar muhabirlere saldırdı

Olayı takip eden basın mensupları ise güzellik merkezi çalışanlarının saldırısına uğradı. Kadın çalışanlar, çekim yapan gazetecilere sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Kameralar darbelendi, muhabirler itilip kakıldı. Polis ekipleri de olaya müdahale etti.

Olayın ardından güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez'e ulaşılamadı. Bazı kişiler, Çekinmez'in birkaç gün önce yurt dışına kaçtığını iddia etti. İddialar üzerine poliste soruşturma başlattı.

Mağdur çalışanlar ile dolandırıldığını söyleyen çok sayıda müşterinin, suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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