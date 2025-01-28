Adana'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Sahte İçki Ele Geçirildi
Adana'da bir aracın LPG tankında zulalanmış 330 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde de 175 litre sahte içki bulundu.
Adana'da bir aracın LPG tankına zulalanmış halde 330 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana yönünde İncirlik Park alanında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, LPG tankının içerisine zulalanmış halde 330 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Seyhan ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada da 175 litre sahte içki ele geçirildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa