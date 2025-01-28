Adana'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Sahte İçki Ele Geçirildi

Adana'da bir aracın LPG tankına zulalanmış halde 330 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana yönünde İncirlik Park alanında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, LPG tankının içerisine zulalanmış halde 330 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Seyhan ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada da 175 litre sahte içki ele geçirildi. - ADANA