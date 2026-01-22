Haberler

Benzinle ateş yakmak istedi, az daha kendi yanıyordu

Benzinle ateş yakmak istedi, az daha kendi yanıyordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da taş ocağını yakmak için benzin döken fırın ustası Abit Yüksel, alevlerin kıyafetlerine sıçraması sonucu yanmaktan son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da taş ocağı yakmak için benzin döken fırın ustası, yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir fırında usta olan Abit Yüksel (40), taş ocağında çay demlemek istedi. Yüksel, taş ocağı yakmak için üzerine benzin döktü. Bir anda alevler Yüksel'in kıyafetlerine sıçradı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yüksel olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay anını anlatan Abit Yüksel, "Benzini aldım, çayın üzerine kattım. Bir baktım yanmışım. Her tarafım tutuşmuş, stres yok. Sakin bir şekilde üzerimden attım. Bir kılım bile yanmadı. Bundan sonra daha dikkatli davranmaya çalışacağım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
'Düzgün konuşamıyorsun' deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler

"Düzgün konuşamıyorsun" deyip emekli maaşını vermediler
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Özlem Zengin, emekli maaşı konusunda Erdoğan'la ters mi düştü?