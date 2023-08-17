Adana'da Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir evden hırsızlık yapması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı. Evden çalınan eşyalar arasında çamaşır makinesi, televizyon, ocak, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, yemek takımı ve 2 bilgisayar bulunuyor. Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.