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Adana'da döviz bürosunda silahlı soygun ve rehin alma anı kamerada

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Adana'da döviz bürosunda silahlı soygun düzenleyen şahıs, iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı.

Adana'da döviz bürosunda silahlı soygun düzenleyen şahıs, iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı. Şüpheli, polisler tarafından kısa sürede yakalanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı'ndaki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp S. (56) yüzüne taktığı cerrahi maske ile döviz bürosuna geldi. Ardından belinden tabancasını çıkartıp çalışanlar doğrulttu ve paraları istedi. Yaklaşık 18 bin Euro ve bir miktar TL çalan şüpheli ardından işyerinde çalışan kişiyi silahla rehin alıp kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Çukurova polisi soyguncuyu kısa sürede yakaladı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ihbar üzerine bölgeye hemen intikal etti. Etraftaki sokakları abluka altına alan polis, Eyüp S.'ye kaçacak fırsat adeta vermedi. Şüpheli, rehine ile birlikte ara sokakta Çukurova polisi tarafından havaya ateş edilme suretiyle etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca çaldığı paralar ele geçirildi. Hurdacılık yapan Eyüp S. ilk ifadesinde borcu olduğu için yaptığını öne sürdü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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