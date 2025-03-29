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Adana'da Borcunu Ödemeyen Şahsa Saldırı: İki Tutuklama

Adana'da Borcunu Ödemeyen Şahsa Saldırı: İki Tutuklama
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle giden C.A. 15 bin TL borcunu ödemediği için saldırıya uğradı. Olayın ardından iki saldırgan tutuklandı.

Adana'da motosikleti durdurulup darbedilen şahsın 15 bin TL borcunu ödemediği için feci şekilde dövüldüğü iddia edilirken, olayı gerçekleştirenlerden 2'si tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta motosikletiyle giden C.A., bazı kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Polisini çalışmasında şüpheliler M.K., İ.G. ve İ.H. belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K ve İ.G tutuklandı, İ.H. ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Öte yandan, şüphelilerin dövdükleri C.A.'dan 15 bin TL alacakları olduğu, vermemesi üzerine bu olayı gerçekleştirdikleri iddia edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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