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Adana'da Ambulansa Saldırı Anbean Kaydedildi

Adana'da Ambulansa Saldırı Anbean Kaydedildi
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, trafikte yol vermeme nedeniyle ambulans sürücüsüne saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Adana'da kimliği belirsiz bir şahıs ambulansın camını yumruklayıp sağlık çalışanlarına, "Beni tanıyor musun?" diyerek saldırmaya çalıştı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi trafikte yol verme konusu nedeniyle ambulans sürücüsü ile tartıştı. Araçlardan inen sürücüler bir süre tartışmayı sürdürdü. Daha sonra ambulans şoförü aracına bindi. Bu sırada koşarak ambulansa yaklaşan otomobil sürücüsü, "Beni tanıyor musun?" diye bağırıp hakaretlerde bulundu. Ambulans sürücüsü ise araçla bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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