Adana'da 9 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Adana'da yapılan operasyonda, iki araçta toplam 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA - Adana'da 2 araçta 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde takip ettiği kamyon ve kamyoneti durdurdu. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçtalar bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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