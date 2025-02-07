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Adana'da 383 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Adana'da 383 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Adana polisi gerçekleştirdiği operasyonda 383 litre sahte içki ve 166 alkol aroma kiti ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana polisi 383 litre sahte içki ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Evde yapılan aramada 383 litre sahte içki, 166 alkol aroma kiti ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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