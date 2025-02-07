Adana'da 383 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Adana polisi 383 litre sahte içki ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Evde yapılan aramada 383 litre sahte içki, 166 alkol aroma kiti ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA