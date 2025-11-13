Adana'da 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Adana'da piyasa değeri 3 milyon TL olan, kaçak sigara, elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün sokmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 2 tırda ve 1 yolcu otobüsünde yapılan arama çalışmalarında 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 235 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerinin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edilirken 3 kişi gözaltına alındı. - ADANA