Adana'da 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Adana Emniyet Müdürlüğü, kaçak sigara, elektronik sigara ve cep telefonlarıyla ilgili yaptığı operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan ürünler ele geçirdi. 4 bin 500 paket sigara, 235 elektronik sigara ve 80 cep telefonu ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da piyasa değeri 3 milyon TL olan, kaçak sigara, elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün sokmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 2 tırda ve 1 yolcu otobüsünde yapılan arama çalışmalarında 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 235 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerinin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edilirken 3 kişi gözaltına alındı. - ADANA

