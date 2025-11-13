Adana'da 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi
Adana Emniyet Müdürlüğü, kaçak sigara, elektronik sigara ve cep telefonlarıyla ilgili yaptığı operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan ürünler ele geçirdi. 4 bin 500 paket sigara, 235 elektronik sigara ve 80 cep telefonu ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün sokmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 2 tırda ve 1 yolcu otobüsünde yapılan arama çalışmalarında 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 235 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Ele geçirilen ürünlerinin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edilirken 3 kişi gözaltına alındı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa