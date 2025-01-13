Adana'da 182 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da yanık yağların içine çeşitli kimyasal maddeler ekleyerek üretilen 182 bin litre sahte akaryakıt ele geçilirken 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, "Yol malzemesi üretiyordum" diye savunma yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlhami A.'nın (38) sahte akaryakıt ürettiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu İlhami A.'nın Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bataklık bir bölgeye depo kurduğunu tespit etti.

KOM polisleri söz konusu depoya baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 7 milyon 280 bin TL olan 182 bin sahte akaryakıt ele geçirildi. Dev yakıt tanklarında bulunan akaryakıtların, yanık yağın içine çeşitli kimyasal maddeler ekleyerek inceltilip akaryakıta çevrildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan İlhami A.'nın, "Ben akaryakıt üretmiyordum, dolayısıyla satış yapmayacaktım. Yol malzemesi üretiyordum" dediği öğrenildi.

İlhami A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ADANA