Adana'da 18 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 18 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan operasyonda piyasa değeri 13 milyon TL olan 18 milyon 330 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Adana'da piyasa değeri 13 milyon TL olan 18 milyon 330 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde gümrük kaçağı makaron geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, bölgede yaptığı çalışmada bir kamyonet ve bir tırı belirleyerek durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 18 milyon 330 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin 13 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

Kaçak makaronlarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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