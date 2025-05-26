Adana'da 10 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu: 7 Gözaltı

Adana'da 10 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu: 7 Gözaltı
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Adana'da 10 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu: 7 Gözaltı
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Adana'da polis ekipleri, kaçak ve sahte ürün ticaretine karşı geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak makaron, sigara ve sahte içki ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 10 milyonluk kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

ADANA - Adana'da polis ekipleri kaçak ve sahte ürün ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı, 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonda piyasa değeri 10 milyon TL olan, milyonlarca makaron, binlerce paket kaçak sigara ve litrelerce sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasa dışı yollarla makaron, sigara ve alkol sokmaya çalışan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, piyasa değeri 10 milyon TL olan 16 milyon 270 bin adet gümrük kaçağı makaron, 6 bin 960 paket kaçak sigara, 200 litre sahte içki, 60 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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