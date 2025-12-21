Haberler

ABD, Venezuela açıklarında petrol tankerini takibe aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD güçleri, Venezuela açıklarında Panama bayraklı Bella 1 adlı petrol tankerini yakın takibe aldı ve el koymaya hazırlanıyor. Eğer el koyma gerçekleşirse, ABD'nin son iki haftada el koyduğu tanker sayısı 3'e yükselecek.

ABD basını, ABD güçlerinin Venezuela açıklarında bir petrol tankerini yakın takibe aldığını ve el koymaya hazırlandığını belirtti. Söz konusu tankere el koyulması halinde ABD'nin yaklaşık 2 hafta içinde el koyduğu petrol tankeri sayısı 3'e yükselecek.

ABD, Venezuela açıklarında uluslararası sularda petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. ABD basını, ABD güçlerinin Venezuela açıklarında bir petrol tankerini yakın takibe aldığını ve el koymaya hazırlandığını belirtti. ABD tarafından yaptırım uygulanan Panama bayraklı Bella 1 adlı tankerin ABD Sahil Güvenliği, tarafından takip edildiği aktarılarak, tankerin ham petrol yüklemek üzere Venezuela'ya doğru seyir halinde olduğu ifade edildi.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, söz konusu tankerin Venezuela'nın yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı gölge filoya bağlı ve yaptırım listesinde olan bir tanker olduğunu belirterek, geminin sahte bayrakla seyrettiğini ve mahkeme kararıyla el konulduğunu söyledi.

Başka bir yetkili, ise tankerin yaptırım listesinde olduğunu ancak şu ana kadar ABD güçlerinin gemiye çıkmadığını aktararak, müdahalenin farklı şekillerde gerçekleşebileceğini söyledi.

ABD daha önce 2 tankere el koymuştu

Söz konusu tankere el koyulması halinde ABD'nin yaklaşık 2 hafta içinde el koyduğu petrol tankeri sayısı 3'e yükselecek. ABD, dün Panama bayraklı Centuries adlı tankere, 10 Aralık'ta ise Skipper adlı tankere el koymuştu. Skipper, ABD Sahil Güvenliği tarafından ele geçirildiğinde, üzerinde herhangi bir ülkenin bayrağı yoktu. Her iki tankerin de Venezuela'nın yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı gölge filoya bağlı olduğu açıklanmıştı.

Trump, petrol tankerlerine "tam abluka" çağrısı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu. Trump ise son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti. Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, MANU'yu yendi, 35 yıl sonra bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'nin rakibi coştu! 35 yıl sonra bir ilk
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Barcelona üst üste sekizinci kez kazandı

Bu takımı kim durduracak?
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü

Taraftarı kahreden haber! Yıldız isim Gaziantep FK maçında yok
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
title