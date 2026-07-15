ABD'den İran bağlantılı 50'den fazla kişi, kuruluş ve gemiye yaptırım

ABD, İranlı petrol taşımacılığı patronu Mohammad Hossein Shamkhani ile bağlantılı olduğu öne sürülen yasa dışı deniz taşımacılığı ve yaptırımlardan kaçınma ağına destek verdikleri iddiasıyla 50'den fazla kişi, kuruluş ve gemiye yaptırım uyguladı.

ABD, İran'ın petrol ticaretine yönelik baskısını artıran yeni bir yaptırım kararı aldı. Washington yönetimi, İran bağlantılı deniz taşımacılığıyla ilişkili 50 kişi, kuruluş ve gemiye yaptırım uygulandığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların, İranlı petrol taşımacılığı patronu Mohammad Hossein Shamkhani ile bağlantılı olduğu öne sürülen yasa dışı deniz taşımacılığı ve yaptırımlardan kaçınma ağına destek sağladıkları suçlamasıyla uygulandığını bildirdi. Yaptırımlardan kaçınma ağının "İran'ın petrol ihracatını sürdürmesinde önemli rol oynadığı" belirtilen açıklamada, "Bugün, Shamkhani'nin ve İran rejiminin, İran halkı acı çekerken kar elde etmeye devam etmesini sağlayan 50'den fazla kişi, kuruluş ve gemiyi yaptırım listesine alıyoruz. Shamkhani ağı, yaptırımlardan kaçınma planlarını yürütmek için İranlı ve yabancı uyruklu kişiler ile şirketlerin iş birliğine güvenmektedir. Ayrıca, yaptırıma tabi malların ticaretini yapmak ve bu ticaretten elde edilen gelirleri geri kazanmak konusunda ağın yeteneği açısından kritik öneme sahip denizaşırı paravan şirketleri kullanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın "rejimi eylemlerinden sorumlu tutmak için elindeki tüm araçları kullanacağını" belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı