Üye Girişi
Haberler

ABD, 4 Rus askerini savaş suçuyla suçladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında bir ABD vatandaşına karşı savaş suçu işlemekle suçlanan 4 Rus askeri hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABD, 4 Rus askeri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında bir ABD vatandaşına karşı savaş suçu işlemekle suçladı. ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu suçlamayı ABD savaş suçları yasası kapsamında ilk suçlama olarak nitelendirdi.

ABD, 4 Rus askeri savaş suçu işlemekle suçladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında bir ABD vatandaşına karşı savaş suçu işlemekle suçlanan 4 Rus asker, ABD savaş suçları yasası kapsamında ilk suçlanan kişiler oldu. Askerler hakkında hazırlanan 9 sayfalık iddianamede, işkence, insanlık dışı muamele ve savaş suçu işlemek için komplo kurma iddiaları yer alıyor. İddianameye göre, söz konusu askerler, ABD vatandaşını sorgulamış, dövmüş, işkence etmiş ve öldürmekle tehdit etmişler. Söz konusu askerlerin isimlerinin Suren Seiranovich Mkrtchyan, Dmitry Budnik, Valerii ve Nazar olduğu açıklandı.

İddianamenin sunulduğu Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcısı Jessica Aber, "Bu suçlamalar, sanıkların iddia edilen eylemlerinin yalnızca Savaş Zamanında Sivil Kişilerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin ağır ihlali değil, aynı zamanda ABD yasalarının da ihlali olduğunu yansıtmaktadır" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı Merrick Garland yaptığı açıklamada, "Dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca işgaline tanık olurken, ABD Adalet Bakanlığı da tanık oldu. Bu nedenle Adalet Bakanlığı, bir ABD vatandaşına karşı iğrenç suçlar işledikleri gerekçesiyle Rusya'ya bağlı dört askeri personel hakkında ABD savaş suçları yasası kapsamında ilk kez suç duyurusunda bulundu" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title