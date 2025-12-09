32 yıl sonra mavişinden gözyaşı dökerek ayrıldı

Bursa'nın Keles ilçesinde 93'lük delikanlı, Saffet Cansal ve eşi 1993 model gün görmemiş TOFAŞ'ını satarken gözyaşlarıyla uğurladı.

Keles ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Saffet Cansal, yıllardır evinin damında sakladığı hatasız TOFAŞ SLX otomobilini 330 bin TL karşılığı genç bir alıcıya sattı.

1993 model 16 RA 153 plakalı TOFAŞ SLX otomobilin yalnızca 12 bin kilometrede olması dikkat çekti.

93 yaşındaki yaşlı adam otomobili sıfır aldığından beri titizlikle koruduğunu, yıllarca evin damında camdan güneş almaması için battaniye altında saklandığını otomobili yağmurlu ve karlı havalarda dışarıya çıkarmadığını anlattı. Pazarlık yapıldığı sırada "Bu araba hiç gün görmedi" diyerek ticarete dahil olan Saffet Cansal eşi de mavişim diyerek çocuk gibi baktıkları otomobillerinin özenle ve temiz kullanıldığını anlattı.

Kestel ilçesinden gelen Fatih Sakar isimli genç, aracın yeni sahibi oldu. Satış sırasında Saffet Cansal, "Zaten bir hafta sonra battaniyesini çekecektim, zamanı geldi. Sen de yağmur görmeyecek değil mi?" diyerek aracın gelecekte de aynı özenle korunmasını istedi.

Bursa'nın otomobil meraklıları arasında büyük ilgi uyandıran satış, hem aracın düşük kilometresi hem de yıllarca damda saklanmış olmasıyla dikkat çekti.

İHA muhabirine konuşan Saffet Cansal arabayı bu zamana kadar nasıl böyle koruduğunu şu sözlerle aktardı: "Araba hastasıyım ben. Binmekten ziyade bakmaktan zevk alıyorum. Bu zamana kadar garajda sakladım. Daha yağmur, kar hiç görmedi" dedi. 1993 yılında sıfır aldığı otomobili 32 yıl sonra 330 bin TL'ye sattığını belirten Cansal, "Bu araba başkaydı onunla konuşurdum hep arkadaş gibiydik. Alan arkadaşta iyi biri hayrını görsün dedi. Araba satılırken ağladığını belirten Saffet Cansal'ın 72 senelik eşi ise "Ben ağladım. Mavişim gitti diye, o yıkardı ben çarşaflarla kurulardım. Oylat'a giderdik orada kalırdık. İstanbul'da akrabalara giderdik diye anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Eşine sarılarak teselli eden Saffet Cansal ise kendisinden helallik istedi. - BURSA