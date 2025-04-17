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7 Yaşındaki Çocuk TIR Kullanarak Hayrete Düşürdü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuğun TIR'ı ustalıkla sürmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, babasının yönlendirmeleri de dikkati çekti.

7 yaşında tır kullanan çocuk yürekleri ağza getirdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun tırı usta şoförler gibi sürmesi hayrete düşürdü. Cep telefonuna yansıyan anlar, insanların yüreğini ağzına getirdi.

Henüz 7 yaşında olan bir çocuğun TIR'ı ustalıkla kullanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, küçük çocuğun direksiyon başında olduğu ve TIR'ı kontrollü bir şekilde sürdüğü görülürken, yanında ise babasının bulunduğu fark edildi. Babasının çocuğu yönlendirdiği ve zaman zaman müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı.

Bazı vatandaşlar bu anları "ustalara taş çıkartır" sözleriyle yorumladı.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, dünyanın en hızlı çocuğu oldu. Çocuk yaşta motosiklet kullanmaya başlayan Toprak Razgatlıoğlu da dünya şampiyonu olmuştu. Daha küçük yaştan bu yana araçlara karşı ilgisi olan İnegöllü 7 yaşındaki Çınar'ın babasına sürekli araç kullanmak için ısrarda bulunduğu belirtildi. Çınar'ın, dünyaca ünlü Türk sporcular gibi başarılı olmak istediği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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