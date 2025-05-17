5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi yarışması Isparta'da yapıldı

ANKARA - 5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi yarışması, Isparta'daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştirildi.

Isparta Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen 5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi yarışmasına 18 ülkeden 26 keskin nişancı timi katıldı. Yarışmada Türkiye'yi adına Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2, Özel Kuvvetler Komutanlığından 2 ve Jandarma Genel Komutanlığından 2 tim olmak üzere toplam 8 milli keskin nişancı timi temsil etti. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan keskin nişancı timleri yarışmaya katıldı. Ayrıca Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan gözlemciler müsabakayı takip etti.

Yarışmada; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer Timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı Timi ise üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan ülkeler keskin nişancı timlerinin aldıkları puanlara uygun olarak madalya ile ödüllendirildi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya altın madalya kazanırken, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn gümüş madalyayı hak etti. Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk ise bronz madalya kazandı.