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Giresun merkezli 40 milyar liralık yasa dışı bahis ağına dev operasyon: 33 tutuklama

Giresun merkezli 40 milyar liralık yasa dışı bahis ağına dev operasyon: 33 tutuklama
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Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 118 kişi yakalandı, 33'ü tutuklandı. Operasyonda 40 milyar TL işlem hacmi ve 100 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Giresun merkezli 32 ilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 118 kişiden 33'ü tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle 18 aylık teknik ve fiziki takip yürüttü. Soruşturmada yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan iki internet sitesinin üye ve yöneticilerinin organize şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda söz konusu sitelerin faaliyet süresi boyunca yaklaşık 40 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

32 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Giresun merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 140 şüpheliden 118'i yakalanırken, 12 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari 9 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu. 42 şüpheliye ait 58 araç ile iki şirkete ait 10 araç olmak üzere toplam 68 araca satılamaz şerhi konuldu. Ayrıca 8 şüpheliye ait 8 taşınmaza da tedbir uygulanırken, tedbir konulan mal varlıklarının piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon 665 bin TL olduğu bildirildi.

Bahis siteleri işlevsiz hale getirildi

Operasyon düzenlenen iki yasa dışı bahis sitesi ise canlı destek hizmeti veremez hale getirildi. Böylece örgütün dijital altyapısına önemli ölçüde darbe vuruldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 117'si dün Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 84'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, son yıllarda bölgede yasa dışı bahis suçlarına yönelik en kapsamlı ve en yüksek işlem hacmine sahip soruşturmalardan biri olarak kayıtlara geçti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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