29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 günde 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin terör örgütünün yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları ve örgütle iltisaklı yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından 10 gündür devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğerlerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyona ilişkin detayları paylaşan Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:"Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

ANKESÖRLÜ TELEFONLARLA İRTİBAT KURDUKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi."

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

