Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı bahis operasyonunda döviz bürosu ve kuyumcuya kayyum atandı

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. Adana'daki bir döviz bürosu ve bir kuyumcuya kayyum atandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından oluşan şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde para akladığı belirlenen Kanarya Döviz Bürosu ile Güven Kuyumculuğa kayyum atandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
