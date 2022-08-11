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2 katlı evin en üst katı alevlere teslim oldu

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2 katlı evin en üst katı alevlere teslim oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 katlı evin en üst katında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 katlı evin en üst katında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede küle dönerek kullanılamaz hale gelen evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Honaz ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Koçabaş Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eşe Sunay'a ait 2 katlı evden, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirim. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yoğun çabaların ardında yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken 2 katlı ev ise kullanılmaz hale geldi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet Denizli 3. Sayfa Haberler

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