"Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik 16 ilde icra edilen operasyonlarda 140 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 16 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik icra edilen operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 94'nün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire

Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 94'ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon lira değerinde 57 adet taşınmaz, 9 adet taşınır ile 235 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı