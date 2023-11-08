13 Yaşındaki Kızlar Yol Kesip Gasp Etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 13 yaşındaki iki kız, bıçak çekerek yol keserek 2 kişinin telefonunu ve cüzdanını gasp etti. Şüpheliler, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yol kesen 13 yaşındaki iki kız, bıçak çektikleri 2 kişinin telefonunu ve cüzdanını gasp etti.

Bandırma'da 13 yaşındaki İ.G. ve M.Y. isimli kız çocukları Hamit Kaplan ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bıçak çekerek iki kişinin yolunu kesti. Şahısların birinden telefon ile kulaklık, diğerinden ise cüzdan ve bir paket sigara alan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayın hemen ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenliği Sistemi (KGS) kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayın meydana geldiği aynı gün içinde, iki şüpheli sahil bandında yakalanarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler iki ayrı nitelikli yağma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR