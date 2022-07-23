11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

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11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 11 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp mahallesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıs, operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., cezaevine teslim edildi. M.Ç. ayrıca, emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere 'sanki adam öldürdük' diyerek tepki gösterdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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