3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi yasak var mı?

3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı için son gelişmeler takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir'in de yer aldığı kırmızı illerde 3-4 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 81 ile koronavirüs genelgesi gönderdi. Gözler şimdi hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde? sorusunun yanıtında. 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi yasak var mı?

3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması artan vakaların ardından bir kez daha gündeme geldi. Daha önceki karar gereği bazı illerde sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Yeni alınan karara göre ise hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Çok yüksek riskli illerde ise cuma günü başlayan yasak pazartesi sabahına kadar devam edecek. Peki, yasaklar ne zaman başlayacak? Hafta sonu (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yer alan detaylar...

HFATA SONU SOKAĞA ÇIKMA VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 81 ile koronavirüs genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, Kovid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti, mevcut haliyle devam edecek.

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak. (1 İl). Orta risk grubunda yer alan iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl). Yüksek risk grubunda yer alan iller Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl). Çok yüksek risk grubunda yer alan iller Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)."

Hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek

Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgiler verildi:

"Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."

Genelgeye göre, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek.Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 "Salgın Yönetimi ve Çalışma" rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.

HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatlerinde müşteri kabul edebilecek. Bu iş yerlerinde aynı masada, düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilebilecek.

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatlerinde paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek. Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

Kişiler, bu hafta sonu için tarih alınan nikahlara katılabilecek

Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler, süregelen uygulamaya uygun şekilde, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatlerinde faaliyette bulunabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan 17 ilde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

Dinamik denetim süreci uygulaması

Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ülke genelinde ağırlık verilecek. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "Dinamik Denetim Sürecinin" uygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilecek.

Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı "İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP)" doğrultusunda gerekli çalışmalar aksaklığa meydan verilmeden sürdürülecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, valiler tarafından ilin hangi risk grubunda bulunduğuna bağlı olarak belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 30 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacak. Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."