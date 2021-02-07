3 manda ile başladılar, şimdi taleplere yetişemiyorlar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı. Manda sütünün kilosunu 10 TL, yoğurdunu da 15 TL'den satan Cura çifti taleplere yetişemediklerini söyledi.

Andırın kırsalındaki Altınyayla Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Hidayet Cura Çifti, sütünü ve yoğurdunu satarak geçimlerini sağlamak için 2018'de Andırın Orman İşletme Şefliği'ne müracaat ederek manda almak istediklerini söyledi. ORKÖY projesi kapsamında başvuruları kabul edilen Cura çiftine yüzde 20 hibe destekli 3 manda verildi.

Mandalara gözü gibi baktıklarını ve 3 yılda sayılarını 20'ye çıkardıklarını belirten Mustafa Cura, sütü ve yoğurdunun çok talep gördüğünü söyledi. Cura, "3 yıl önce 3 tane olarak mandaları hibe destekli aldım, ahırı kendim yaparak beslemeye başladım. Kısa sürede yavrulayan mandaları çoğalttım ve şu anda 20 tane oldu. Süt ve yoğurt olarak ürünlerimizi piyasaya satıyoruz, ancak talep patlaması var. Nedeni ise bağışıklığı güçlendiriyor olması, bazı kronik hastalıklara da iyi geldiği söyleniyor" diye konuştu. "TESİSİMİZİ GENİŞLETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"Hidayet Cura ise manda sütünün kilosunu 10, yoğurdun kilosunu ise 15 liradan sattıklarını belirterek şunları söyledi: "Ailemizle birlikte mandalara bakıyoruz. İnek bakmaktan daha kolay, soğuğa dayanıklı bir hayvan, çabuk hasta olmuyor. Sütü ve yoğurdu pahalı bir hayvan ama yine de taleplere yetişemiyoruz. Günlük 40 litre süt sağıyorum. Ailemiz için büyük bir gelir kapısı. Bazı kronik hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Müşterilerimiz gelip evden alıyorlar, gerekirse biz de gönderiyoruz. Tesisimizi daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Severek bakıyoruz. Yaz aylarında yaylalara çıkarak meralarda otlatıyoruz. Çok verimli bir hayvan olduğu için sadece bu yönde hayvancılık yapıyoruz."

Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ORKÖY Sorumlusu Hüseyin Acembekiroğlu da hayata geçirdikleri proje kapsamında çok sayıda orman köylüsüne destek sunduklarını söyledi.

ORKÖY NEDİR?

Kısa adı ORKÖY olan Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Banklığı'na bağlı, ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için, ormanların içinde veya bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kurulmuş bir Genel Müdürlüktür.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender ZENGİN