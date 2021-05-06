3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 İçel İdmanyurdu: 0
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3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 İçel İdmanyurdu: 0

3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 İçel İdmanyurdu: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig 3. Grup play-off maçında Isparta 32 Spor, İçel İdmanyurduspor'la golsüz berabere kaldı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup play-off maçında Isparta 32 Spor, İçel İdmanyurduspor'la golsüz berabere kaldı.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Yasin Kol xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Emir Eray Eyisoy xx

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız xx Arif Birşen x, Kadir Turhan xx, Efşan Geçgin xx, Bekir Karadeniz xx, Semih Üstün xx, Mustafa Diler x (Bilal Çebi dk. 67 x), Serdar Ümit Deniz xx (Kerem Pala dk. 67 x), Nurettin Çakır xx, Emir Kaan Gültekin xx, Mustafa Acar xx (Kaan Dorak dk. 80 ?)

İçel İdmanyurduspor: Sertaç Güzel xx, Burak Ziyaattin Altındaş x, Gökhan Celmen xx, Alper Hamdi Bayraktar xx, Aslan Gök xx, Ömer Önder xx, Tunahan Ergül xx (Emrullah Yıldırım dk. 90 ?), Yılmaz Can Taşkıran x (Burak Bilgen dk. 46 x), Uğur Ayhan xx (Furkan Güneş dk. 72 x), Özer Ozan Pekdemir xx (Emre Tekin Pınar dk. 90 ?), Hakkı Tosun xx (Fatih Şerifoğlu dk. 80 ?)

Kırmızı kart: Burak Ziyaatin Altıntaş (dk. 45) (İçel İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Efşan Geçgin, Nurettin Çakır, Bilal Çebi (Isparta 32 Spor), Uğur Ayhan, Tunahan Ergül (İçel İdmanyurdu) - ISPARTA

3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 İçel İdmanyurdu: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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