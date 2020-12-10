3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Gölcükspor: 0
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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Gölcükspor: 0

10.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:00
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Gölcükspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 13. haftasında Elazığ Karakoçan FK, sahasında Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 13. haftasında Elazığ Karakoçan FK, sahasında Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Doğukent

Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Murat Güçlü xx, Batuhan Bıyıklı xx

Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ xx, İsmail Sevindi x (Hüseyin dk. 59 x), Burak Özbakır xx, Barış Kazer xx (Emirhan dk. 79 x), Yaşar Kaan Yılmaz x (Fatih dk. 59 x), Mehmet Eksik xx, Burak Altıngök xx, Kaan Güdü xx, Ferhat Canlı xx, Batuhan Kaya xx, Semih Ekmen xx (Serkan dk. 90 ')

Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Kadir Öge xx, Veli Ortakcı xx, Furkan Özyapı xx, Ali Mert Işık x (Batuhan dk. 62 x), Mustafa Serkan Koparan xx (Ferhat dk. 81 '), Furkan Yiğit xx, Yunus Özdemir xx, Selçuk Çalışır ' (Tunahan dk. 22 xx), Coşkun Güner x (Barış dk. 62 x), Berkan Durdu xx,

Sarı Kartlar: Burak Altıngök (Elazığ Karakoçan), Furkan Özyapı, Berkan, Tunahan, Yunus (Gölcükspor) - ELAZIĞ

3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Gölcükspor: 0
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Gölcükspor: 0
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Gölcükspor: 0
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Gölcükspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:17:06. #1.15#
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