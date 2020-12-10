3. Lig: Diyarbekirspor: 3 Payasspor: 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

3. Lig: Diyarbekirspor: 3 Payasspor: 2

10.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:52
3. Lig: Diyarbekirspor: 3 Payasspor: 2

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Payasspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Payasspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Hasan Kaçar xx, Onur Tanrıverdi xx, Erdi Abdülmecit xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Salih Kesen xx, Emir Can Sayar xxx, Reşo Akın xxx (Fatih Cin dk. 70 x), Mustafa Pınar xx (Muhammed Sarıkaya dk. 83 ?), İbrahim Has xx, Onu Okan xxx (Bilal Özhan dk. 75 x), Ferhat Çoban xx, Maksut Birben xx, Ömer Faruk Ermeç xx, Mustafa Emre Can xx

Payasspor: Suphi Dağ x, Ekrem Çalışanlar xx (Ercan Dişkaya dk. 61 ?), Doğudan Ateş xx, Mert Yavuz xx, Koray Kurt xx (Ertaş Bağcı dk. 89 ?), Mehmet Küçükdurmuş xx, Muhammed Ali Yenilmez x, Yasin Çakmakoğlu xx, Vedat Saygı xx, Hakkı Yıldız xx, Hamza Türkmen xx (Süleyman Ergün dk. 66 x)

Goller: Reşo Akın (dk. 49), Emir Can Sayar (dk. 51), Onur Okan (dk. 71) (Diyarbekirspor), Mehmet Küçükdurmuş (dk. 66), Muhammed Ali Yenilmez (dk. 90+2) (Payasspor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

3. Lig: Payasspor: 1 Nevşehir Belediyespor: 0
3. Lig: Payasspor: 1 Nevşehir Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Somaspor: 3 Şile Yıldızspor: 3
TFF 3. Lig: Somaspor: 3 Şile Yıldızspor: 3
2. Lig: Turgutluspor: 1 Kırklarelispor: 3
2. Lig: Turgutluspor: 1 Kırklarelispor: 3
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Cüneyt Çakır Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3. Lig: Diyarbekirspor: 3 Payasspor: 2 - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:59:21. #1.14#
title