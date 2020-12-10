3. Lig: Diyarbekirspor: 3 Payasspor: 2
Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Payasspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.
Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Payasspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Hasan Kaçar xx, Onur Tanrıverdi xx, Erdi Abdülmecit xx
Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Salih Kesen xx, Emir Can Sayar xxx, Reşo Akın xxx (Fatih Cin dk. 70 x), Mustafa Pınar xx (Muhammed Sarıkaya dk. 83 ?), İbrahim Has xx, Onu Okan xxx (Bilal Özhan dk. 75 x), Ferhat Çoban xx, Maksut Birben xx, Ömer Faruk Ermeç xx, Mustafa Emre Can xx
Payasspor: Suphi Dağ x, Ekrem Çalışanlar xx (Ercan Dişkaya dk. 61 ?), Doğudan Ateş xx, Mert Yavuz xx, Koray Kurt xx (Ertaş Bağcı dk. 89 ?), Mehmet Küçükdurmuş xx, Muhammed Ali Yenilmez x, Yasin Çakmakoğlu xx, Vedat Saygı xx, Hakkı Yıldız xx, Hamza Türkmen xx (Süleyman Ergün dk. 66 x)
Goller: Reşo Akın (dk. 49), Emir Can Sayar (dk. 51), Onur Okan (dk. 71) (Diyarbekirspor), Mehmet Küçükdurmuş (dk. 66), Muhammed Ali Yenilmez (dk. 90+2) (Payasspor) - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı