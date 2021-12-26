3. Lig'de Çarşambaspor Düzcespor'u 2-1 yendi
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Spor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Düzcespor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Düzcespor'u 2-1 mağlup etti.
Çarşamba Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta 16. dakikada Çarşambaspor Kemal Sabri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Çarşambaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
83. dakikada Safa topu Düzcespor'un ağlarına göndererek skoru 2-0'a taşıdı.
Düzcespor 88. dakikada Recep'in attığı golle skoru 2-1 yaptı.
Çarşambaspor ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti.