3. Lig'de Çarşambaspor Düzcespor'u 2-1 yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3. Lig'de Çarşambaspor Düzcespor'u 2-1 yendi

3. Lig'de Çarşambaspor Düzcespor'u 2-1 yendi
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Düzcespor'u 2-1 mağlup etti.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Düzcespor'u 2-1 mağlup etti.

Çarşamba Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta 16. dakikada Çarşambaspor Kemal Sabri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Çarşambaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

83. dakikada Safa topu Düzcespor'un ağlarına göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

Düzcespor 88. dakikada Recep'in attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Çarşambaspor ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti.

3. Lig'de Çarşambaspor Düzcespor'u 2-1 yendi

3. Lig'de Çarşambaspor Düzcespor'u 2-1 yendi

3. Lig'de Çarşambaspor Düzcespor'u 2-1 yendi

AA / Yaşar Karaman - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title