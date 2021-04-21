3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 68 Aksaray Belediye Spor: 2
Misli.com 3. Lig 4. Grup'un 32. haftasında52 Orduspor FK, sahasında 68 Aksaray Belediye Spor'u 5-2 mağlup etti.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'un 32. haftasında52 Orduspor FK, sahasında 68 Aksaray Belediye Spor'u 5-2 mağlup etti.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Halil Erdoğan xx, Ömer Yüzer xx, Furkan Bülgen xx
52 Orduspor FK: Taha Ayan xxx, Şükrü Kaan Kılıçarslan xxx, Gökhan Berkay Yıldız xxx (Gürkan Arslan dk. 63 xx), Muhammet Emin Balcılar xx, Ali Kemal Başaran xxx, Gökhan Erdöl xxx, Emrullah Sarıhasanoğlu xx, Gökhan Özer xxx (Halil İbrahim Peşken dk. 82 xx), Eşref Korkmazoğlu x, Hakan Doğru xx (Eyüp Poyraz dk. 77 xx), Yusuf Avcılar xx
68 Aksaray Belediye Spor: Mehmet Akif Önal x, Ömer Yıldırım x (İbrahim Konuksever dk. 78 x), Gürcan Gözüm x, Mustafa Apardı x (Oğuzhan Köseoğlu dk. 59 x), Alpay Cin x (Hikmet Enes dk. 59 x), Muhammet Taha Şahin x, Talha Özler x, Serkan Gürses xx, Necmi Çoban x, Vehbi Furkan Yıldırım xx, Tayyib Kanarya x
Goller: Gökhan Özer (dk. 54), Gökhan Erdöl (dk. 60, 69 ve 86) (52 Orduspor FK), Eşref Korkmazoğlu (dk. 15 k.k.), Serkan Gürses (dk. 32) (68 Aksaray Belediye Spor)
Kırmızı Kartlar: Muhammet Taha Şahin (dk. 69), Tayyib Kanarya (dk. 71) (68 Aksaray Belediye Spor) - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı