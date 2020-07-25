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3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı

Üç kamu bankasının sıfır otomobil alacaklara sağladığı düşük faizli kredi kampanyasında yeni bir gelişme yaşandı. Kamu bankaları, araçlarındaki fiyat artışları nedeniyle Fiat, Renault, Toyota, Honda, Hyundai ve Ford markalarını düşük faizli kredi kampanyası kapsamından çıkardı.

25.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:26

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden ve araçlarında fiyat artışları yapan 6 otomotiv şirketini düşük faizli kredi kampanyası kapsamından çıkarttı. Buna göre Fiat, Renault, Toyota, Honda, Hyundai ve Ford'tan araç almak isteyen vatandaşlar düşük faizli kredi imkanından yararlanamayacak.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ortak yapılan açıklamada, bankaların Türkiye'nin ihracatının lokomotiflerinden olan otomotiv sektörünü ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürününün müşterilere sunulmaya başlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birlikleri gerçekleştirildiğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

KREDİ TEŞVİKİ SEKTÖRE HAREKETLİLİK GETİRDİ

Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan işbirlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır.

"SUNULAN İMKANLAR MÜŞTERİYE FİYAT ARTIŞI OLARAK YANSITILDI"

Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu.

6 OTOMOBİL MARKASI TEŞVİKTEN ÇIKARILDI

Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür.

Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
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