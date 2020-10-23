3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi
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3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi

23.10.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.10.2020 13:43

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Sparta Prag'a karşı hat-trick yapan Yusuf Yazıcı hakkında konuştu. Galtier, Yusuf'un güvenini tekrar kazandığını ve performansının devam edeceğini söyledi.

Fransa Ligi takımlarından Lille'in Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 yendiği maça hat-trick yapan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı damga vurdu.

4 SENE SONRA BİR İLK

Yusuf Yazıcı, 2016'da Arda Turan'ın Barcelona'da Mönchengladbach'a yaptığının ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Türk oldu.

"YUSUF YAZICI'YA GÜVENEBİLİRİM"

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'nın son dönemde artan performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Christophe Galtier "Yusuf Yazıcı'ya 16,5 milyon euro gibi önemli bir yatırım yaptık. Geldiğinde bu kadar iyi durumda değildi ve bir de talihsiz sakatlık yaşadı. Sonrasında koronavirüs arası, daha sonra ise takım, Yusuf olmadan iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Yusuf Yazıcı, ona güvenebileceğimi bana gösterdi. Artık ne yapması gerektiğini daha iyi biliyor. Bu performansı devam edecektir" diye konuştu.

(Sporx)

3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi

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Haber Yorumları (2)
AFYONLU: BURAKLA YUSUF MİLLİ TAKIMDA HİÇ BİR İŞE YARAMAZ YABANCI TAKIMIN FORMALARINDA ŞOV YAPARLAR YAZIKLAR OLSUN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
1234: olsun onun yerine milli takımda dorukan kenan karaman falan oynar filozof ya
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500
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