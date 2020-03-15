Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz şu anda lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin. Bize düşen her karara yardımcı olmak" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Nasıl oynanacağı önemli maçların. Yabancı oyuncuların bazılarının sıkıntıları, konsantrasyonu belirleyici olacak. Bazı oyuncuların tedirginliği var, hepsinde yok. Onlarla alakalı bir şey söylemek doğru değil. Hepimiz insanız, hepimizin bakış açısı, korkuları farklı.

"HERKESİN YORULDUĞU YERDE BİR HAN YAPILMAZ"

Erteleme isteyenler kimler, kimin sesi çok çıkıyor, ona bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığı konusunda hassas değildik de, son 24-48 saat içinde mi hassas olduk? Bütün kararları devlet verir, sıkı çalışmayla alınmış bir karar. Devlet bir karar verdiği zaman, bize düşen o karara saygı duymak ve yardımcı olmaktır. Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da böyle oluyor... Herkesin yorulduğu yerde bir han yapılmaz, Avrupa'da böyle bir laf vardır.

"LİGLER NİYE TATİL EDİLSİN?"

Ben de söyleyeyim, biz şu anda lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin. Bize düşen her karara yardımcı olmak. Konuşulacaksa enine boyuna konuşulması lazım. Tatil edilsin, bilmem ne, niye tatil edilsin? 2-3 gün önce böyle bir şey yokken, şimdi tamamen tatil edilmesi için doğan sebepler ne? Demek ki birileri bir şey bekliyor."