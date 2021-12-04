3 Aralık 2021 Haberleri
3 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
- 50 yaşındaki sapığın 13 yaşındaki çocuğa istismarı mahalleliyi sokağa döktü
- Ağaçların arasında yaşamına son verdi
- Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda! Kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek
- Aşı karşıtlarından Prof. Dr. Ertuğrul'a benzeri görülmemiş tehdit: Seni asacağız
- Hakem atamalarında büyük skandal! Türk futbolunu derinden sarsacak gerçeği Rıdvan Dilmen ifşa etti
- Suavi'den Metin Feyzioğlu'na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
- Kasımpaşa maçının yarattığı tahribat çok büyük! Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var
- Görüşmede ilk kez gündeme geldi! Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA sitemi
- Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
- UEFA'nın kararı Beşiktaş'a kötü gidişi unutturacak! Avrupa gelirlerinin tümü kulüp kasasında kaldı
- Kılıçdaroğlu'nu içeri almayan TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı
- Kara Kartal kabustan uyanamadı! Kasımpaşa engelini de geçemeyen Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor
- TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Fuat Oktay'dan geldi: Devlet kurumları şov mekanı değil
- Dünya, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı, Ronaldo ve Messi'ye nal toplattı
- Anne ve babası olmayan gence sevdiği kızı Vali Aydoğdu istedi
- IMF'den sürpriz Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon uyarısı yapıldı
- Genç futbolcu İsmail Çokçalış'tan Bursaspor cephesine olay suçlama: Tesislerde alıkonuldum
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi politikasını tek cümlede özetledi: İhracat, İhracat, ihracat ve bunu başaracağız
- Bayern Münih stadyumun kapısına kilit vurdu! Yıl sonuna kadar tribünler boş kalacak
- Evde mahsur kalan iki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı
- Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na müdahale çağrısı: Yapmayın
- 14 yaşındaki çocuk, kolunu ısıran köpekbalığının burnunu sıkarak saldırıdan kurtuldu
- Trabzonspor'dan sürpriz atak! Fenerlilerin kabuslarına giren futbolcuyla görüşmeler başladı
- 6 yaşındaki çocuğun gözleri önünde komşusunu bayıltana kadar dövdü! O anlar kamerada
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi
- Beşiktaş, Kasımpaşa engelini geçemedi! Kara Kartal, Süper Lig'de galibiyet hasretini 5 maça çıkardı
- Çevre Bakanlığı ve valilikten Antalyalılara sel ve su baskını uyarısı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
- Pakistan'da dine saygısızlık ettiği söylenen fabrika müdürü linç edildikten sonra yakıldı
- Galibiyet golü sonunu getirdi! Sevinçten çılgına dönen teknik direktör hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Türkiye'nin arabuluculuk teklifi masada
- En büyüğü 5 yaşındaydı! Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk yangında hayatını kaybetti
- Teklif mart ayında TBMM'ye sunulacak! AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı
- Esed rejiminin skandal Hatay çıkışına Akar'dan ders gibi yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür
- Yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı netleşti! Her sene 1 milyon lira zam alacak
- Emekli polis, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini tabancayla öldürdü
- Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma şehit oldu
- Türk futbolunun geleceği olarak gösteriliyordu! Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı
- Toprak altında kalan iş makinesinin genç operatörü hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye! Engelli gencin elini öperek karşılık verdi
- Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Hem tatil yaptılar hem de karınlarını doyurdular
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
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