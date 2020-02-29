29 Şubat 2020 Show Yayın Akışı

29.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.02.2020 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Regaip Kandili

00:15 Ramo

02:15 Çukur

02:45 Zemheri

04:45 Zemheri

05:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

05:05 Zemheri

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

06:15 Zemheri

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

09:45 Feryat

10:00 Cumartesi Sürprizi

11:30 Yalancı Yarim

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Oh Olsun

13:30 Lütfen Beklemede Kal

14:45 Zemheri

15:00 Çukur

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

20:00 Lion

22:00 Öfkeli Polisler

Kaynak: InterSinema.com