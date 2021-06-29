29 Haziran Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
29 Haziran Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Aşkın Tarifi yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 29 Haziran Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 29 Haziran yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 29 Haziran Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
29 HAZİRAN SALI TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17.15 Masterchef 2021
20:00 Masterchef 2021
FOX TV
08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Petrol Sevdası
22:30 Ağlak Arif
SHOW TV
06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
KANAL D
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
23:45 Aşkın Tarifi
STAR TV
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18.40 Star Haber
20:00 Ada Masalı
TRT 1
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:40 Kalk Gidelim
15:55 Ev Sineması Kuşağı "Tabula Rosa"
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Almanya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" (Canlı)