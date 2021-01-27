27 Ocak Çarşamba hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından 27 Ocak Çarşamba, bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 27 Ocak Çarşamba günlük hava durumu tahminleri!

Tüm yurt genelinde yapılan kar yağışı ve dolu uyarılarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaş, 27 Ocak Çarşamba bugün hava nasıl? merak ediyor. En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 27 Ocak Çarşamba hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

27 OCAK ÇARŞAMBA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 2°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 7°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 1°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 9°C: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 13°C: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 12°C: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 16°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 10°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C: Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 10°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 10°C: Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

DÜZCE °C, 17°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C: Çok bulutlu, akşam yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C: Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 3°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 0°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -4°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 9°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

27 OCAK ÇARŞAMBA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesiminde kar, İstanbul'un batı kesimleri, ile akşam il genelinde ve bölgenin doğusunda karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgar; Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

27 OCAK ÇARŞAMBA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden sonra mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (60-90 km/sa)şeklinde esmesi beklenmektedir.

27 OCAK ÇARŞAMBA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlı geçecek. Yağışların, Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı, İzmir ve Aydın çevrelerinde yağmur ve sağanak zamanla gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgemizin güneydoğusunda halen batı-güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmekte olan rüzgarın bölgemizin kuzeybatısı gibi zamanla kuzey yönlere döneceğinden ve rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden esmeye devam edeceğinden dolayı bu gün beklenen en yüksek sıcaklıkların gün içinde hissedilir derece bölge genelinde azalmaya devam etmesi, etkisine girilen soğuk havanın düne göre hava sıcaklıklarını 4 ila 10 derece düşürmesi ile hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 il 4 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Bölgemizin güneybatısında ilk saatlerde güney ve batı yönlerden, kuzeybatısında batı-kuzeybatı yönlerden zamanla bölge genelinde kuzeyli yönlerden esecek. Rüzgarların ilk saatlerde kuvvetli ve fırtınamsı (30-60 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şiddetinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın şiddetinin öğle saatlerinden itibaren azalmaya başlaması ve akşam saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi beklenmektedir.