27 MAYIS SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 27 Mayıs 2025 Salı günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, en son kim elendi?

Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışırken, 27 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan eleme süreci izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar kıyasıya mücadele ederken, "Survivor'da kim elendi?" ve "Dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 27 Mayıs 2025 Salı günü Survivor'da neler yaşandı? İşte, merak edilen o soruların yanıtları...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025'te 27 Mayıs akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Zorlu mücadele sonunda Gönüllüler takımı galip gelirken, All Star takımı ada konseyinde eleme sürecine girdi.

Survivor'da kim elendi

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 All Star – Gönüllüler sezonunda eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 27 Mayıs 2025 Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümde gerçekleşen eleme konseyinde adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Mücadele dolu gecenin ardından Survivor'dan elenen son isim Sema oldu.